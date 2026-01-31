Goggia beffata da Blanc in SuperG Ma a Crans è tornata la vera Sofia

Si rivede la vera Sofia Goggia nel superG di Crans Montana, ultima tappa prima della libera di domenica 8 febbraio sull’Olympia delle Tofane a Cortina che metterà in palio l’oro olimpico. La bergamasca torna ad altissimi livelli e conduce la gara fino a quando non scende la giovanissima svizzera Melori Blanc che beffa Sofia per soli 18 centesimi. Ma a 8 giorni dalla gara olimpica le sensazioni sono molto positive per Sofia anche se il mancato successo le lascia tanto amaro in bocca.

Sfortuna azzurra

Non è stata una giornata fortunata per le regazze italiane che hanno dimostrato anche in questo superG tutto il loro valore. Roberta Melesi infatti è stata costretto a scendere dal gradino più basso del podio quando ormai sicura del terzo posto. Invece la statunitense Breeze Johnson partita con il numero 29 ha ottenuto il terzo tempo estromettendo così dal podio l’azzurra. Ancora più incredibile quello che è successo a Laura Pirovano. Scesa con il numero 20 l’atleta trentina è stata a un passo dall’ottenere la prima vittoria della sua carriera ma un errore prima dell’ultima porta l’ha estromessa dalla gara a un passo dal traguardo.

Brignone delusa

C’era grande attesa anche per il ritorno di Federica Brignone in una gara di velocità. Dopo l’ottimo sesto posto in GIgante la Brignone ha dovuto rinunciare alla libera di venerdì a Crans per l’annullamento della gara e si è presentata al cancelletto di partenza del SuperG con il pettorale numero 9. La “tigre di Lassalle” ha segnato un ottimo intertempo, ma poi ha commesso un errore, è andata in rotazione rischiando di uscire e ha chiuso a 1’28” dalla vincitrice. La Brignone non ha nascosto la sua delusione per la sua prestazione: “Ho avuto sensazioni abbastanza brutte – commenta Federica ai microfoni Rai -. La gara non mi è venuta come volevo. In velocità non sono ancora competitiva. Un passo alla volta? Sì, ma non c’è tempo”. Quella di Crans era l’ultima tappa della coppa del Mondo prima delle Olimpiadi. Adesso le ragazze azzurre si trasferiranno a Cortina dove il 5 febbraio è in programma la prova cronometrata della discesa libera in vista della gara olimpica che si terrà domenica 8 febbraio sull’Olympia delle Tofane.