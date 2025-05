Paura a Liverpool durante i festeggiamenti per la vittoria della Premier League. Un’auto si è lanciata sulla folla riunita per la parata celebrativa, causando diversi feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno subito arrestato una persona. Secondo quanto riferito dalla polizia, si tratterebbe di un incidente legato al traffico e non di un atto intenzionale. I servizi di emergenza sono al lavoro per assistere i feriti e ricostruire l’accaduto.