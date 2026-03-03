L’Idf entra in Libano via terra: l’attacco a Beirut e Tiro

Le immagini del video mostrano un attacco che colpisce gli uffici di un istituto finanziario legato a Hezbollah nella città libanese di Tiro, nel mezzo di una guerra in Medio Oriente che si allarga. Il gruppo sostenuto dall’Iran ha annunciato di aver lanciato razzi verso Israele per vendicare la morte del leader supremo iraniano Ali Khamenei, innescando attacchi di rappresaglia. Un incendio è divampato nel luogo dell’attacco israeliano di primo mattino alla periferia sud di Beirut. L’esercito israeliano ha emesso nuovi ordini di evacuazione per decine di località (fonte Ansa Video).