Indonesia, barca si ribalta al largo di Sumatra: 11 dispersi

Sono almeno 11 persone i dispersi dopo il capovolgimento di un’imbarcazione al largo dell’isola indonesiana di Sumatra che navigava nei pressi delle Isole Mentawai. “Stiamo concentrandoci sul rastrellamento dell’area intorno al presunto luogo dell’incidente per trovare tutte le vittime”, ha dichiarato il capo dei soccorsi. Sette dei 18 passeggeri dell’imbarcazione sono già stati ritrovati. Gli incidenti marittimi non sono rari in Indonesia, vasto arcipelago di circa 17mila isole, in parte a causa di bassi standard di sicurezza. Già all’inizio di questo mese un traghetto con 65 passeggeri e l’equipaggio è affondato al largo della costa di Bali, uccidendo 18 persone. E ancora, a marzo un’imbarcazione con 16 persone a bordo si è capovolta in mare al largo della stessa isola turistica: in quel caso una donna australiana è morta e almeno un’altra persona è rimasta ferita.