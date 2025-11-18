Incidente in viale Fulvio Testi (Milano), il tragico video che scagiona il 20enne

Le immagini circolate su TikTok mostrano il ventenne inizialmente sospettato di essere alla guida della Mercedes Classe G coinvolta nel tragico incidente di viale Fulvio Testi a Milano, accorrere disperato sul luogo dello schianto insieme ad altri passanti. Tenta di prendere a calci il finestrino del Suv per raggiungere le persone intrappolate nell’abitacolo in fiamme: probabilmente in quel momento ha perso la scarpa poi ritrovata tra i rottami, la quale aveva fatto ipotizzare che fosse il conducente fintosi soccorritore. L’assenza di ferite sul suo corpo ha confermato agli inquirenti che non si trovava a bordo al momento dell’impatto fatale in cui ha perso la vita il diciannovenne Pietro Silva Orrego.