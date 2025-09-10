Guido Meda (Sky Sport): “Così vi racconto la Moto Gp dalla mia cabina”

Come si racconta una gara di Moto Gp? Come funziona una cabina commento, quanti schermi e computer ci sono a disposizione di telecronista e spalla tecnica, come arrivano i tempi e i dati che arricchiscono la telecronaca e tutto il resto che non avete mai visto in televisione. Guido Meda, vicedirettore Sky Sport e responsabile redazione motori, ha aperto a Panorama.it le porte del suo… posto di lavoro nel fine settimana del gran premio di Catalogna al Montmelò, Barcellona. Ecco il viaggio (guidato) dentro il truck a disposizione nel paddock che è il cuore da dove i giornalisti di Sky Sport trasmettono nei fine settimana del Mondiale della Moto Gp.