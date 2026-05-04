Gran Sasso, slavina distrugge il “Rifugio del Monte”: nessun ferito

Una slavina si e’ staccata a 1.650 metri sul Monte Corvo, uno dei principali rilievi del Gran Sasso, distruggendo quasi completamente il Rifugio del Monte, uno dei tanti inseriti nel Sentiero Italia, il percorso di 8.000 chilometri che attraversa tutta la Penisola. A darne notizia è Luigi Servi, sindaco di Fano Adriano, piccolo comune della provincia di Teramo. “Poteva essere una Rigopiano-bis – ha detto -, per un puro caso in quel momento non c’era nessuno sia nel rifugio che nei dintorni”. La struttura, nata come ristoro per i pastori durante la transumanza e ora di proprietà dell’amministrazione comunale, ha avuto negli anni diverse gestioni (fonte Ansa Video).