Milan beffato per Archie Brown, il video del Fenerbache deride i rossoneri

Il Milan perde la corsa per il difensore esterno mancino del Gent, Archie Brown, e il Fenerbache irride il club rossonero nel video – pubblicato sui social network – con il quale annuncia l’acquisto del giocatore. E’ accaduto dopo che Brown è salito sul jet privato mandato da Istanbul, convinto da una telefonata del presidente del Fener e da un’offerta alzata per sé e per i procuratori che ha fatto saltare l’intesa con il Milan. I rossoneri erano convinti di avere chiuso l’operazione e sono stati scavalcati nella notte (video tratto X)