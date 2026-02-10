Epstein, Ghislaine Maxwell pronta a parlare solo con la clemenza di Trump: silenzio davanti al Congresso

Ghislaine Maxwell torna al centro del caso Epstein e lo fa con una mossa che riaccende tensioni politiche e mediatiche negli Stati Uniti. L’ex collaboratrice e complice di Jeffrey Epstein, oggi 64enne, ha chiesto formalmente la clemenza al presidente degli Stati Uniti Donald Trump prima di accettare di testimoniare davanti al Congresso.

Maxwell sta scontando una condanna a 20 anni di carcere per traffico sessuale di minori, inflitta per il ruolo avuto nel sistema costruito dall’ex finanziere Jeffrey Epstein. Convocata per fornire chiarimenti su relazioni, contatti e dinamiche interne alla rete di Epstein, si è però avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande dei parlamentari statunitensi.

La richiesta di clemenza rappresenta un passaggio delicato. Senza una garanzia formale, Maxwell non intende collaborare. Una scelta che complica ulteriormente un caso già segnato da zone d’ombra, sospetti e tensioni politiche.

Il Congresso puntava alla sua testimonianza per fare luce sui legami tra Epstein e personalità di alto profilo, nel mondo della finanza, della politica e dello spettacolo. Il silenzio dell’ex complice rischia invece di congelare nuovi sviluppi, alimentando interrogativi su ciò che potrebbe emergere qualora venisse concessa la grazia presidenziale.

La partita ora si sposta sul terreno politico. Un eventuale intervento della Casa Bianca aprirebbe un fronte delicatissimo, non solo giudiziario ma anche istituzionale. In gioco non c’è soltanto la sorte di Maxwell, ma l’ennesimo capitolo di uno scandalo che continua a proiettare la sua ombra su Washington.