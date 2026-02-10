San Valentino, l’amore si celebra con esperienze da vivere e ricordare

Per San Valentino, il dono più prezioso è il tempo da condividere. Tempo per fermarsi, per ritrovarsi negli sguardi, per vivere emozioni sincere lontano dal ritmo frenetico di ogni giorno. Con la collezione Boscolo Gift dedicata a San Valentino, ogni cofanetto diventa un invito: quello a creare ricordi speciali, profondi e irripetibili insieme a chi si ama. Un weekend romantico, una giornata speciale, una fuga rigenerante o un’esperienza di gusto: ogni proposta è pensata per trasformare un semplice regalo in un ricordo che resta nel cuore. Perché l’amore non si misura in oggetti, ma in emozioni condivise.

Baite e chalet – L’amore che scalda il cuore

Rifugiarsi insieme per un soggiorno appassionato tra le montagne, avvolti dal silenzio della natura e dal calore di una baita o di uno chalet. Un weekend pensato per chi sogna atmosfere intime, ritmi lenti e momenti da vivere lontano da tutto. Le giornate scorrono tra passeggiate nella natura, panorami suggestivi e serate raccolte, dove il tempo sembra fermarsi. Un’esperienza che invita a riscoprire il piacere di stare insieme, circondati da comfort, quiete e paesaggi che rendono ogni istante ancora più romantico. Baite e Chalet – San Valentino: 2 notti per 2 persone Euro 619 – Formato scatola: media

City&Gallery – Innamorarsi tra bellezza e cultura

Un fine settimana dedicato alla bellezza, dove l’arte diventa il linguaggio dell’amore. Camminare fianco a fianco tra sale espositive, lasciarsi ispirare da opere senza tempo e condividere emozioni davanti a nuovi orizzonti culturali. City&Gallery è il regalo perfetto per le coppie curiose, che amano scoprire, osservare e vivere la città con occhi nuovi. Un’esperienza che unisce il piacere del viaggio al fascino dell’arte, trasformando San Valentino in un racconto da vivere insieme. City&Gallery – San Valentino: 1 notte e 1 esperienza per 2 persone Euro 169 – Formato scatola: piccola

A perfect day – Un giorno che parla d’amore

Una giornata interamente dedicata alla coppia, pensata per creare ricordi che restano. A Perfect Day è il regalo ideale per sorprendere la persona amata con un’esperienza capace di emozionare, divertire o rilassare. Ogni proposta è un’occasione per staccare dalla routine e concentrarsi solo su ciò che conta davvero: stare insieme e vivere un momento unico, da custodire nel tempo. A Perfect Day – San Valentino: 1 esperienza per 2 persone Euro 109 – Formato scatola: piccola

Spa da sogno – L’amore si rilassa

Un weekend straordinario dedicato al Wellness , dove ogni gesto è un invito a rilassarsi e prendersi cura di sé. Spa da Sogno è l’esperienza ideale per le coppie che desiderano vivere un soggiorno di puro benessere nelle Spa di lusso più esclusive, immergendosi in un’atmosfera di totale relax. Un San Valentino fatto di silenzi, coccole e armonia condivisa. Spa da Sogno – San Valentino: 2 notti per 2 persone Euro 1.150 – Formato scatola: media

Total wellness – Ritrovare l’equilibrio insieme

Un’esperienza pensata per rigenerare corpo e mente, da vivere in coppia. Total Wellness è un viaggio sensoriale che invita a rallentare, respirare e ritrovare la propria armonia, condividendo ogni momento con la persona amata. Total Wellness – San Valentino: 2 notti per 2 persone Euro 319 – Formato scatola: piccola

Camere con vista – Svegliarsi innamorati

Aprire gli occhi e ritrovarsi davanti a un panorama che lascia senza fiato, con la persona che si ama. Camere con Vista è un’esperienza che unisce romanticismo e suggestione, regalando un soggiorno dove ogni dettaglio contribuisce a creare magia. Un weekend pensato per chi ama sognare ad occhi aperti e vivere l’amore da una prospettiva privilegiata. Camere con Vista – San Valentino: 1 notte per 2 persone Euro 319 – Formato scatola: media

Luoghi d’amore – Il tempo più bello è insieme

Un fine settimana romantico da vivere senza fretta, lasciandosi guidare dalle emozioni. Luoghi d’Amore è un invito a riscoprire il piacere di passeggiare mano nella mano, condividere silenzi e sorrisi, e creare nuovi ricordi in contesti suggestivi. Un’esperienza che celebra l’essenza stessa di San Valentino: dedicarsi completamente alla persona amata. Luoghi d’Amore – San Valentino: 2 notti per 2 persone Euro 299 – Formato scatola: media

Weekend da sogno – Il sogno di vivere l’amore

Un cofanetto pensato per le coppie che desiderano scegliere come vivere il proprio San Valentino. Weekend da Sogno offre la libertà di seguire le proprie passioni e trasformare un semplice weekend in un’esperienza memorabile, costruita su misura per due. Weekend da Sogno – San Valentino: 2 notti e 1 esperienza per 2 persone Euro 399 – Formato scatola: media

Momenti per due – Piccoli istanti, grandi emozioni

Un dono perfetto per celebrare l’amore in modo semplice, ma profondo perché anche un solo momento può diventare indimenticabile se vissuto assieme. Una selezione di esperienze intense tra cene speciali o divertenti giri in Vespa pensate per rafforzare la complicità, sorprendere e regalare momenti unici. Momenti per Due – San Valentino: 1 esperienza per 2 persone Euro 99 – Formato scatola: piccola

Per borghi e dintorni – L’amore nei luoghi più autentici

Un soggiorno romantico tra atmosfere intime e paesaggi senza tempo. Borghi e Dintorni è un invito a perdersi insieme, a camminare lentamente e a scoprire luoghi dove ogni dettaglio racconta una storia. Un’esperienza semplice, autentica tra località uniche circondate da un patrimonio naturale e culturale tutto da vivere Per Borghi e Dintorni – San Valentino: 1 notte per 2 persone Euro 149 – Formato scatola: piccola

Storie di vino – Un amore da assaporare lentamente

Un viaggio appassionante tra racconti, tradizioni e calici condivisi. Storie di Vino è un’esperienza pensata per chi ama concedersi il piacere del tempo, ascoltare storie di passione e dedizione e brindare all’amore con chi si ha accanto. Ogni degustazione diventa un momento di complicità, ogni sorso un’occasione per fermarsi, sorridere e celebrare il legame che unisce. Un San Valentino dal gusto intenso, da vivere con calma e passione. Storie di Vino – San Valentino: 1 notte e 1 esperienza per 2 persone Euro 219 – Formato scatola: piccola

Il mondo a tavola

Un’esperienza da vivere insieme, dove l’amore si racconta attraverso i sapori.

Molto più di una cena: un viaggio gastronomico pensato per due, in cui ogni piatto diventa un gesto d’amore e ogni dettaglio accende i sensi. Il cofanetto offre un’ampia scelta di esperienze da condividere: cene raffinate in ristoranti gourmet, osterie contemporanee legate al territorio, percorsi vegetariani creativi oppure avventure tra i sapori del mondo, dal sushi alle spezie orientali. Potrete scegliere liberamente quando vivere questa esperienza speciale, a pranzo o a cena, lasciandovi avvolgere da profumi, emozioni e autentico piacere.

Il Mondo a Tavola: 1 esperienza per 2 persone. Euro 159. Formato scatola: piccola

Per San Valentino Boscolo propone anche la sua collezione di Gift Selection, una collezione dedicata a esperienze singole e iconiche, selezionate per chi desidera regalare un momento speciale. Non un cofanetto con più possibilità, ma un’esperienza precisa, scelta con cura, pensata proprio per quella persona e quell’occasione. Dalle notti sotto le stelle agli aperitivi panoramici, dalle navigazioni romantiche ai soggiorni dal fascino senza tempo, Boscolo Gift Selection propone esperienze ad alto contenuto emozionale, ideali per celebrare l’amore in modo originale e sorprendente. Un modo nuovo di dire ti amo: attraverso un momento unico, da vivere insieme e ricordare per sempr

Soggiorno in una bolla nelle Marche – San Valentino sotto le stelle

Un’esperienza fuori dal comune: una notte da trascorrere all’interno di una bolla trasparente immersa nel verde. Un rifugio intimo e suggestivo dove è possibile lasciarsi avvolgere dal silenzio, contemplare il firmamento e condividere emozioni autentiche, lontani dalla frenesia quotidiana. Poter dormire sotto le stelle e risvegliarsi con la luce naturale del mattino trasforma questo soggiorno in un gesto d’amore originale e sorprendente. È un invito a rallentare il ritmo e a vivere la magia di un momento esclusivo in compagnia della persona amata, immersi in un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà.

Soggiorno in una Bolla nelle Marche – San Valentino: 1 notte per 2 persone. Euro 319

Romantico giro in barca di lusso sul Lago di Garda – Un San Valentino da sogno

Un’esperienza esclusiva che trasforma il romanticismo in un sogno sull’acqua: un raffinato tour in barca di lusso sul Lago di Garda. Con partenza dall’incantevole cornice di Sirmione, viene offerta una navigazione esclusiva, in un’atmosfera magica dove il cielo e le acque cristalline si fondono in uno scenario perfetto per la coppia. A bordo di un’elegante imbarcazione a propulsione ibrida ecologica, è possibile ammirare panorami spettacolari nel silenzio del paesaggio, sorseggiando un ricercato aperitivo. Questa esperienza è concepita per chi desidera celebrare l’amore con un gesto romantico e di classe: un’occasione unica per creare ricordi indelebili, immersi nella bellezza senza tempo del lago.

Romantico Giro in Barca di Lusso sul Lago di Garda – San Valentino: 1 esperienza per 2 persone. Euro 389

Aperitivo romantico in water limousine sul Canal Grande – San Valentino in acque veneziane

Un’esperienza esclusiva a bordo di un’imbarcazione di lusso, immersi tra le luci dorate del tramonto e i riflessi dell’acqua nella città più romantica del mondo: Venezia. Un momento di fascino senza pari, in cui è possibile degustare un raffinato aperitivo mentre la bellezza senza tempo scorre lentamente sullo sfondo. Questa iniziativa invita a trasformare un semplice brindisi in un gesto d’amore ricercato: tra panorami iconici e atmosfere sospese, ogni istante si trasforma in un ricordo prezioso da custodire. È il dono perfetto per chi desidera celebrare la magia e il romanticismo della laguna e condividere un momento unico con la persona amata, avvolti in un contesto di assoluta eleganza.

Aperitivo Romantico in Water Limousine sul Canal Grande – San Valentino: 1 esperienza per 2 persone. Euro 419

Soggiorno da re al castello di Bevilacqua – San Valentino fiabesco

Un soggiorno romantico nel cuore di un autentico castello medievale: immerso nella splendida pianura veneta, il Relais Castello di Bevilacqua accoglie gli ospiti tra eleganza rinascimentale, affreschi, giardini pensili e saloni storici, trasformando ogni istante in un viaggio attraverso i secoli. Questa esperienza esclusiva prevede il pernottamento in un ambiente capace di coniugare storia, comfort e atmosfere di straordinaria suggestione. Al risveglio, il profumo della prima colazione, servita su richiesta anche nell’intimità della propria camera, completa un soggiorno concepito per celebrare l’amore con classe e raffinatezza. Un regalo ideale per chi desidera sorprendere la persona amata con un’esperienza romantica fuori dal comune: un San Valentino da fiaba, tra storia, charme e momenti da custodire nel cuore. Soggiorno da Re al Castello di Bevilacqua – San Valentino: 1 notte per 2 persone. Euro 419

Aperitivo con vista a 2000 metri sul Monte Bianco – San Valentino ad alta quota

​Un’esperienza indimenticabile: un aperitivo con vista mozzafiato a 2.000 metri di quota sul Monte Bianco, tra panorami alpini, aria pura e atmosfere di rara bellezza. Dopo una suggestiva ascesa con la funivia panoramica, ci si ritrova in uno scenario unico, dove le vette innevate diventano la cornice ideale per un brindisi romantico. In questo contesto d’eccezione, è possibile concedersi un aperitivo “da vertigini” circondati dalle cime più alte d’Europa, per poi proseguire il percorso con l’ingresso alla Infinity Room: uno spazio immersivo e moderno che offre una prospettiva inedita e coinvolgente sulla montagna. Si tratta di una proposta capace di coniugare avventura e bellezza naturale, perfetta per celebrare l’amore in una cornice fuori dal comune, dove ogni sguardo e ogni sorso si trasformano in un ricordo prezioso da custodire. Aperitivo con vista a 2000 metri sul Monte Bianco – San Valentino: 1 esperienza per 2 persone. Euro 147