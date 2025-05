Carlo Ancelotti sbarca in Brasile: l’accoglienza da star a Rio de Janeiro

Carlo Ancelotti ha ufficialmente dato il via alla sua avventura sulla panchina della nazionale brasiliana. Il tecnico italiano è atterrato a Rio de Janeiro, dove è stato accolto da centinaia di tifosi in festa. Un caloroso benvenuto per il nuovo ct della Seleção, che ha poi raggiunto il suo hotel a Barra da Tijuca, scortato dai fan e dai media locali.

Nel corso della settimana sono attese le sue prime convocazioni ufficiali, in vista delle cruciali sfide di qualificazione ai Mondiali: il Brasile affronterà l’Ecuador il 5 giugno in trasferta e il Paraguay il 10 giugno in casa. L’era Ancelotti in verdeoro è appena cominciata.