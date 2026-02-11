Canada, sparatoria in una scuola a Tumbler Ridge: morti e feriti

Nove morti e ventisette feriti a causa di una sparatoria avvenuta in Canada il 10 febbraio 2026:, sette persone sono state uccise in una scuola secondaria prima che il sospettato si togliesse la vita. Gli omicidi sono avvenuti a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica ai piedi delle Montagne Rocciose. Il sovrintendente della polizia Ken Floyd ha affermato che il movente della sparatoria rimane poco chiaro e che le autorità “non sono in grado di capire perché o cosa possa aver motivato questa tragedia” (fonte Ansa Video).