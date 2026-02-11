Italian Value:  Il valore di chi tiene in piedi l’Italia

La fotografia di un’Italia che resiste, cresce e si costruisce nei nuovi equilibri globali. Un’analisi che non si limita a raccontare l’attualità, ma aiuta a leggerla. In una fase in cui l’economia italiana è chiamata a confrontarsi con uno scenario internazionale sempre più complesso — segnato dal ritorno dei dazi, da equilibri geopolitici instabili e da una competizione più serrata sui mercati globali — il ruolo delle istituzioni e delle imprese assume un peso decisivo. In questo contesto si colloca il contributo di Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri, che spiega come ciò che accade fuori dai confini nazionali ha effetti immediati sull’economia italiana. Le relazioni estere emergono come leva di contesto per la tutela degli interessi nazionali e per il posizionamento dell’Italia nei mercati strategici, in una fase in cui le barriere commerciali tornano a incidere sulle filiere produttive. Accanto alla prospettiva istituzionale, questa analisi dà spazio al punto di vista dell’impresa. Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per l’export e l’attrazione degli investimenti, richiama l’attenzione sul valore del sistema produttivo italiano e sulla capacità delle aziende di competere sui mercati internazionali. Un tessuto imprenditoriale che opera in un quadro di crescente complessità e che richiede condizioni chiare per continuare a generare crescita e occupazione.

Il contributo di Patrizio Dei Tos, presidente di Confindustria Est Europa, si inserisce nel racconto del ruolo dell’impresa italiana nei contesti internazionali e associativi, offrendo una fotografia del legame tra industria, rappresentanza e presenza economica all’estero. Una testimonianza che rafforza il quadro complessivo del sistema produttivo come elemento centrale nelle dinamiche di sviluppo. Pagina dopo pagina emerge il tema portante: gli imprenditori non sono un attore tra gli altri, ma i veri protagonisti dell’economia del Paese. Sono loro a trasformare le scelte politiche in produzione, le strategie in occupazione, le aperture dei mercati in valore reale. Senza imprese solide, nessuna politica economica può reggere nel tempo. Si delinea così un equilibrio delicato tra istituzioni, mercati e impresa, che pone al centro chi ogni giorno prende decisioni, investe risorse e assume rischi per mantenere in movimento il sistema produttivo italiano. È in questa capacità di generare valore reale, anche al di sopra delle crescenti barriere e delle incertezze globali, che si costruisce il futuro economico del Paese.

