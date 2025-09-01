Afghanistan, violento terremoto di magnitudo 6: oltre 800 morti e 1.300 feriti

Un forte terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito domenica sera l’Afghanistan orientale, causando la morte di oltre 800 persone e il ferimento di almeno 1.300, secondo quanto riportato dalle autorità locali. Le squadre di emergenza stanno incontrando grandi difficoltà nel portare soccorso nelle aree rimaste isolate dal sisma.

La scossa ha devastato diverse località nella provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad. Secondo l’Autorità per la Gestione dei Disastri di Kunar, i distretti più colpiti sono Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi e Chapadare.

Le operazioni di soccorso proseguono, ma molti villaggi risultano completamente distrutti. “Squadre mediche provenienti da Kunar, Nangarhar e dalla capitale Kabul sono arrivate sul posto”, ha dichiarato Sharafat Zaman, portavoce del ministero della Salute Pubblica. Zaman ha aggiunto che in molte aree i soccorritori non hanno ancora dati completi sulle vittime e che “i numeri potrebbero crescere” man mano che vengono segnalati morti e feriti.

I funzionari del governo talebano hanno invitato le organizzazioni umanitarie a sostenere le operazioni di soccorso nelle zone montuose più remote. Il capo della polizia di Kunar ha riferito alla BBC che molte strade risultano bloccate a causa di frane provocate dalle piogge e dalle scosse di assestamento. Le autorità locali hanno inoltre sottolineato di avere risorse limitate e hanno chiesto supporto internazionale, in particolare elicotteri, per raggiungere le aree colpite.

