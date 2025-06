Il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, è stato protagonista di uno spiacevole episodio nel corso di uno degli allenamenti che la squadra nerazzurra ha sostenuto nel periodo di partecipazione al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Un tifoso del Psg, l’avversario della debacle della finale di Champions League del 31 maggio scorso, lo ha preso in giro e Acerbi ha risposto: “Essere preso per il c..o no. Sono matto, ti sfondo di botte“. (video tratto da X Footballersirl)