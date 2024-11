Panorama on the road: Intervista a Francesco Somma

Il Presidente di Confindustria Basilicata parla a Panorama.it di export, automotive e il futuro della regione. "In Basilicata l'export sull'automotive ha subito un danno per le scelte ideologiche dell'Europa sull'endotermico. Siamo molto preoccupati perché l'81% dell'export lucano è rappresentato da questo settore, i numeri parlano chiaro e ci auguriamo che anche grazie alla proattività del governo Meloni si riesca a dettare l'agenda in Europa e si apra al principio della pluralità delle tecnologie".