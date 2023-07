Ambientalisti imbrattano con bucce d'arancia uno dei campi di Wimbledon | video

Invasione di campo a Wimbledon e match sospeso. Un uomo e una donna hanno sparso bucce d'arancia sull'erba, provocando la momentanea sospensione del match. Gli attivisti della campagna "Just stop oil" sono entrati sul campo numero 18, dove era in corso il match tra Sho Shimabukuro e Grigor Dimitrov per il primo turno del tabellone del singolare maschile. Dimitrov ha vinto agevolmente per 6-1, 6-2, 6-1.