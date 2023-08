Firenze, ecco i ragazzi che imbrattano il Corridoio Vasariano | video

A Firenze un gruppo di 3 giovani vandali sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza mentre si dirigevano a imbrattare con la vernice spray le colonne del Corridoio Vasariano. Grazie all'analisi dei filmati, le forze dell'ordine sono risalite ad alcuni dei presunti autori dei danni contro il sito artistico. I Carabinieri, dopo averli identificati, li hanno seguiti fino al loro ingresso in un'abitazione in piazza della Signoria, hanno fatto irruzione nell'appartamento e si sono ritrovati di fronte 11 giovani studenti di nazionalità tedesca, tutti nati tra il 2002 e il 2003. Adesso si trovano al comando provinciale dei carabinieri in borgo Ognissanti per l'identificazione.