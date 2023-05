Chiazza verde fluorescente in Canal Grande a Venezia | video

Allarme stamattina in Canal Grande a Venezia dove una chiazza fluorescente apparsa in acqua è stata segnalata da alcuni residenti all’altezza del ponte di Rialto. Molte le chiamate al centralino dei vigili del fuoco a denunciare la presenza del fenomeno insolito in laguna. L'allarme si è diffuso rapidamente anche per una richiesta di verifica da parte dell'Arpav, interessata per eseguire campionamenti e analisi.