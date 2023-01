Ultras Roma e Napoli, agguato e scontro sulla A1: feriti I video

Scontri tra ultras di Napoli e Roma nell'area di servizio di Badia del Pino nei pressi di Arezzo. Oltre 300 tifosi coinvolti in quello che la Questura ha definito un agguato premeditato, avvenuto nello stesso luogo dove nel 2007 perse la vita il supporter laziale Gabriele Sandri. Le due tifoserie si sono incrociate mentre erano in viaggio: i romanisti verso Milano e i napoletani in direzione Genova. Si segnala almeno un ferito nel corso degli scontri che hanno causato il blocco della A1 con code di 13 chilometri e attimi di puro terrore per chi è trovato coinvolto negli incidenti (video tratto da Twitter)