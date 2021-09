Un comunicato dai toni trionfalistici degli studenti coranici annuncia vittoria: "Con questa vittoria il nostro Paese è ora completamente fuori dal marasma della guerra», cosi' il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid. Dal Fronte di resistenza nazionale (Fnr) invece arriva una parziale smentita in mattinata: "Le nostre forze sono presenti in tutte le posizioni strategiche nella valle per continuare la lotta.