Violento temporale colpisce la Svizzera con oltre 100mila fulmini | video

Un violento temporale si è abbattuto ieri sera sul canton San Gallo, in Svizzera. Nessuno è rimasto ferito, ha indicato la polizia cantonale in un comunicato pubblicato nella notte. Dalle fonti svizzere si apprende che 46 alberi sono stati tolti da strade e binari, 19 altri sono caduti su veicoli o hanno danneggiato varie facciate. Il vento, facendo volare via vari oggetti, ha provocato danni ad alcuni tetti. MeteoSvizzera ha registrato più di 100mila fulmini nel nord ella Svizzera e nel sud della Germania. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 100 km/h.