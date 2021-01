Usa, lo sparo che uccide una donna durante l'irruzione al Congresso | video

Durante l'assalto al Congresso dei manifestanti pro Trump, un donna è stata colpita al petto da un colpo di arma da fuoco. Non è chiaro chi abbia esploso il proiettile. È stata diffusa la notizia della morte della donna da parte dei media locali, poche ore dopo l'incidente. Molti sono i feriti trasportati d'urgenza in ospedale. Le irruzioni sono iniziate durante i lavori del Senato per la certificazione dei risultati delle elezioni presidenziali.

