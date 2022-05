La caccia tra i resti dell'acciaieria Azovstal di Mariupol continua. Sarebbero pochi, forse 200 i soldati ancora all'interno della struttura che si ramifica nei complessi sotterranei dove gli ucraini vivono in una condizione divisa tra libertà e prigionia. In questa situazione c'è chi, come questa donna soldato, canta un brano internazionale assieme ad altri due commilitoni.