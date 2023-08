Palazzina esplode a Soldano (Imperia). I Vigili del Fuoco salvano un uomo intrappolato | video

A Soldano (Imperia) una forte esplosione ha sventrato una palazzina. Tre cittadini francesi sono stati coinvolti nell'incidente e hanno riportato ferite. Il personale sanitario del servizio 118 e i Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno lavorato insieme per assicurarsi che i feriti ricevessero l'assistenza necessaria. I primi due feriti sono stati trasportati all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con elicotteri, in condizioni gravi (codice rosso), mentre il terzo ferito è stato estratto poco dopo e presumibilmente è stato anch'esso trasportato per ricevere cure mediche.