Scontri tra tifosi prima di Twente-Fiorentina | video

Vigilia ad altissima tensione quella che si sta vivendo in Olanda per la sfida di Conference League tra i padroni di casa del Twente e la Fiorentina. Le due tifoserie infatti si sono scontrate fin dalla serata di ieri scatenando risse ed agguati in varie zone della città. particolarmente violenti gli scontri di questa mattina nei pressi dello stadio che la Polizia locale non è riuscita a contenere