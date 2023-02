Santoriello, nuovo video: "Irrealizzabile come la Juve che vince la Champions" I video

Un altro video ritrae il pm Ciro Santoriello mentre parla di Juventus. Discute in una conferenza su un'ipotesi che definisce "irrealizzabile come la Juventus che vince la Coppa dei Campioni". In questo caso si tratta in maniera evidente di una battuta scherzosa che non va oltre i limiti e strappa qualche sorriso ai presenti (video tratto da Twitter)