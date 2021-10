Roma, istrice a spasso per la città | Video

Le diverse famiglie di cinghiali che in branco passeggiano per la città eterna non bastano e quindi adesso si è aggiunto anche il simpatico istrice.

In zona Cipro, nel quartiere Trionfale, a Roma è stato avvistato lo strano animale che camminava indisturbato per la strada. L'istrice ha percorso diversi minuti indisturbato per le vie della città, rischiando di commettere pericolosi incidenti. Fortunatamente nessuno si è fatto male e l'animale è stato portato in salvo dal Centro Recupero Fauna Selvatica di Roma (Lipu).

L'impresa è stata ardua e il recupero dell'animale non è stato semplice, ma nonostante si nascondesse sotto le auto gli addetti sono però riusciti ad afferrarlo per poi metterlo in salvo.





