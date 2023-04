Arrestata Daniela Lo Verde, la preside antimafia | video

Daniela Lo Verde, la preside della scuola Giovanni Falcone del quartiere Zen è stata arrestata dai carabinieri nell'ambito di una indagine coordinata dai pm della Procura Europea Gery Ferarra e Amelia Luise con le accuse di peculato e corruzione.

In cambio dell'assegnazione esclusiva e in forma diretta di materiale elettronico per la scuola dal negozio RStore di Palermo, la preside avrebbe avuto da una dipendente dell'attività commerciale, anche lei finita ai domiciliari, regali come gli iPhone.