Nella notte missili russi a lungo raggio hanno colpito e distrutto un centro commerciale ad Odessa. per Mosca si trattava di uno stabile dove venivano stoccate le armi consegnate dall'occidente all'esercito dell'Ucraina. L'immobile è stato in gran parte distrutto. Di armi e munizioni nessuna traccia. Non ci sono stati per fortuna morti e feriti.