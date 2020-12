Max Pezzali: «È dura la vita lontano dal palco»

In esclusiva per Panorama.it un estratto dell'intervista a Max Pezzali, ospite su Radio Italia Live, in onda dal Reward Music Place, domani 4 dicembre alle 21 (su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it). Musica dal vivo e racconto dell'artista in un periodo in cui i concerti vivono un momento di grande crisi. Max Pezzali parla dell'emozione insostituibile del palco e di quanto per un artista sia importante avere un pubblico davanti a sé. I prossimi protagonisti di questa edizione saranno: Diodato, Negramaro, Pinguini Tattici Nucleari e Marco Masini.