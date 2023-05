Maltempo Emilia Romagna: da una finestra esce una cascata d'acqua | video

E' scattata l'allerta rossa causa maltempo in Emilia-Romagna per rischio idraulico e idrogeologico. Nel video preso da Twitter si vede uscire l'acqua a cascata da una finestra di una casa in Emilia Romagna. Oltre 900 persone evacuate in Regione. Scuole chiuse a Ravenna e Bologna. Stop ai treni tra Forlì, Rimini e Ravenna. Nelle Marche, in Sicilia e in Campania è invece allerta arancione.