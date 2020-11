Ressa per le scarpe della Lidl al supermercato | video

Code, assembramenti e corse all'interno dei negozi: questa la situazione nei punti vendita Lidl da nord a sud Italia. L'obiettivo dei clienti è l'acquisto delle sneaker, calze e ciabatte firmate Lidl. C'è chi compra diverse paia di scarpe per poi rivenderle online, i cui prezzi sono arrivati a 2.700€, e altri rimasti delusi e amareggiati perché non sono riusciti ad accaparrarsi nulla. Molti pensavano che in Italia la collezione gialla, blu e rossa non avrebbe mai spopolato, o almeno che non si sarebbe mai arrivati ai livelli degli altri Paesi europei. A quanto pare sono stati smentiti.

