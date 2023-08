Guerra Ucraina, Mosca bombarda edificio residenziale: 8 morti e 27 feriti | video

Durante la notte sono morte 8 persone e 27 sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo contro un edificio residenziale a Pokrovsk, nel Donetsk in Ucraina. A renderlo noto, i media ucraini che hanno citato i dati forniti da Kiev. Un primo missile ha colpito il palazzo residenziale, uccidendo 5 civili, mente la seconda bomba ha causato morti e feriti tra diversi soccorritori intervenuti per aiutare i residenti. Pokrovsk si trova nel Donetsk, vicino alla linea del fronte, ed è sotto controllo ucraino.