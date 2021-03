Joe Biden scivola per ben tre volte mentre sale le scale dell'Air Force One che lo stava portando ad Atlanta, in Georgia, per incontrare la comunità sino-statunitense a seguito della sparatoria di martedì nei saloni di massaggio. A quanto pare, le parole di Putin («spero che stia bene») cominciano a fare effetto hanno malignato i malpensanti.

Mosca: incidente d'auto. Muore l'autista di Putin | video None

Putin a Roma per vedere il Papa, Mattarella, Conte e Berlusconi