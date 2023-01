Ragazza israeliana accoltellata alla Stazione Termini di Roma | video

Una ragazza di 24 anni di nazionalità israeliana è stata accoltellata più volte la sera di San Silvestro alla Stazione Termini di Roma, forse diretta a Fiumicino per ritornare nel suo paese, mentre era di fronte a una biglietteria automatica. Vittima di un probabile tentativo di rapina. La ragazza è stata soccorsa dal 118, che l'ha trasferita in ospedale. Ora si trova al Policlinico Umberto I nel reparto di chirurgia d'urgenza, sembrerebbe stabile ma in prognosi riservata.

La 24enne è arrivata con diverse ferite da arma bianca. Uno dei colpi le ha lacerato il fegato ed è stata ferita anche a un polmone, ma in modo meno grave. E' stata ricoverata in chirurgia d'urgenza. Le sue condizioni sarebbero stabili, ma la prognosi rimane riservata. Sul caso indaga la Polfer per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.