Iraq, la paura della reporter mentre registra un servizio: un razzo passa sopra di lei | video

La corrispondente da Baghdad per Al Jazeera English, Simona Foltyn, stava registrando un servizio sul possibile ritiro delle truppe americane dall'Iraq, quando ha sentito un forte rumore: un razzo le è passato sopra la testa. Il ritiro dell'armata americana è stato annunciato dal presidente uscente Donald Trump: vuole ridurre la presenza dei militari entro il 15 gennaio. La giornalista si è spaventata molto, tanto che l'espressione sul suo viso racconta la paura di chi vive in quelle zone. Interrompe subito il servizio e rientra in casa per assicurarsi che il suo cane Casper sia salvo.

Gli americani bombardano i campi delle milizie sciite a Karbala, in Iraq La situazione in Iraq è di nuovo esplosiva

