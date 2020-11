È un miracolo quanto avvenuto durante il primo giro del Gp del Barhain di Formula 1 con l'incredibile incidente occorso a Sebastian Grosjean schiantatosi per un contatto a 250 km/h contro un guard-rail. la sua Haas è esplosa in una incredibile pappa di fuoco. Il pilota francese è però riuscito in pochissimi secondi a liberarsi e mettersi in salvo. Grande paura per tutti ma per fortuna solo ferite superficiali

(Credit: Formula1)