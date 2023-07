Grecia, gli incendi devastano Corfù | video

Ieri pomeriggio in Grecia nella zona di Perithia a nord di Corfù è scoppiato un vasto incendio con diversi focolai esplosi in contemporanea. Lo riferiscono i media di Atene citando le autorità. Evacuati 17 villaggi, la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki. I pomperi hanno lavorato per tutta la notte per impedire che le fiamme raggiungessero le abitazioni. In tutto al momento sono state evacuate 2.500 persone circa.