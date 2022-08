Grandine distrugge un'auto in Alberta, Canada | video

Questo video mostra il terrore degli occupanti di una vettura letteralmente distrutta da una violenta grandinata che ha colpito l?Alberta, uno degli stati del Canada. I chicchi, grandi come palline da tennis, sono piombati sull'auto come dei colpi di arma da fuoco, con un rumore sordo, davvero terribile per la coppia che stava viaggiando. Tutti i vetri sono andati in frantumi ed i due si sono riparati mettendosi uno zaino e dei giubbotti sulla testa.