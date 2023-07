Germania, festa di diploma presa d'assalto da immigrati I video

Arrivano scene spaventose da Görlitz una città tedesca di 55 519 abitanti, situata nello stato federale della Sassonia: solo due giorni dopo l'attacco a un macchinista a Lauter (Land della Baviera), sabato notte una folla composta da migrati ha attaccato una festa di diploma di una scuola superiore. La folla ha picchiato i laureati con bottiglie, alcune delle quali sono state rotte. Almeno otto persone sono rimaste ferite davanti alla discoteca di Görlitz “Zwei Linden”.

Secondo la polizia, un gruppo di 12-20 stranieri ha aggredito diversi tedeschi che si stavano recando a una festa di laurea. Gli assalitori hanno aggredito gli ospiti con bottiglie rotte. Cinque tedeschi di età compresa tra i 18 ei 48 anni sono rimasti feriti, cinque dei quali così gravemente da dover essere curati in ospedale. La polizia ha preso in custodia dodici sospetti. Si tratta di siriani, turchi, iracheni e libanesi di età compresa tra i 19 ei 35 anni. Tre di loro sono rimasti feriti.

Gli ospiti della discoteca sono stati inizialmente insultati dal gruppo, secondo la polizia. Poi sono state lanciate bottiglie contro la porta d'ingresso. I visitatori sono stati attaccati con le bottiglie rotte. L'edificio dell'evento è stato danneggiato per almeno 3.500 euro, ha riferito Radio Lausitz. La polizia ha messo in sicurezza la scena del crimine e avviato un'inchiesta per violazione aggravata della quiete pubblica. Gli indagati sono attualmente in fase di interrogatorio e il pubblico ministero in attesa deciderà se e contro chi muovere le accuse. Allo stesso tempo, la polizia è alla ricerca di ulteriori complici. Nei commenti sui social media la domanda: cosa deve ancora accadere affinché finalmente masse di persone si alzino contro questa fallimentare politica di immigrazione?