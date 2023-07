Genova, pullman prende fuoco in galleria sull'A12: quasi 40 persone in ospedale | video

Nella serata di domenica 9 luglio un pullman di turisti ha preso fuoco all'interno della galleria Monte Giugo in A12 nel tratto tra Recco e Nervi, in direzione Genova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. L'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia. Decine di persone intossicate: in tutto 37 (tra cui un bambino e una donna incinta) sono state portate negli ospedali genovesi, tra San Martino, Villa Scassi e Galliera. Una donna si è procurata una frattura mentre scendeva dal mezzo in fiamme. Il più grave è l'autista del pullman, costretto a ricorrere alla camera iperbarica.



Le operazioni per il ripristino dei danni causati dall'incendio sono proseguite per tutta la notte. Al momento si circola su una sola corsia in deviazione sulla corsia di sorpasso della carreggiata opposta. L'indomani, alle ore 9.45 circa, sull'A12 Genova-Sestri Levante si registrano ancora 9 km di coda nel tratto compreso tra Recco e Genova Nervi in direzioni di Genova e 3 km di coda verso Livorno.