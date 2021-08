Sembra una scena presa da un film apocalittico. Invece è quanto sta accadendo in queste ore a Kabul, all'aeroporto, preso d'assalto dagli occidentali ma anche da centinaia di civili che cercano una via di fuga a bordo degli aerei militari messi a disposizione proprio per questa evacuazione di emergenza.Le grida, la calca raccontano la drammaticità della situazione dopo che i Talebani hanno riconquistato l'Afghanistan