Le «fake news» sugli arresti per l'omicidio Attanasio

Comincia la video rubrica settimanale di Stefano Piazza, giornalista, collaboratore di Panorama e La Verità, esperto di sicurezza internazionale e di politica estera. Una rubrica in cui Piazza racconterà quelle cose successe in settimana che non hanno trovato spazio nella cronaca e nel mondo dell'informazione. Ma non per questo sono meno interessanti. Come la verità sugli arresti dei presunti colpevoli della morte dell'ambasciatore italiano in Congo, Attanasio, o le ultime sulla situazione in Afghanistan dopo l'addio dei soldati Usa