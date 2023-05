Emilia Romagna, maltempo ed esondano Sillaro e Lamone I video

Un'ondata di maltempo ha colpito l'Emilia Romagna causando danni e disagi, con centinaia di persone evacuate a causa dell'esondazione di alcuni fiumi e torrenti. Oltre 250 le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni nel ravvenate a causa della rottura dell'argine del Sillaro a Conselice (Ravenna) e successivamente è stata segnalata l'esondazione del Lamone in località Boncellino. Un centinaio gli sfollati nei pressi di Faenza. L'allerta meteo ha consigliato la chiusura delle scuole in alcuni Comuni come Faenza, Castel Bolognese, Selva e San Martino di Molinella, dove è tracimato il Quaderna.

Le forti piogge hanno reso difficile la circolazione e costretto alla sospensione del servizio ferroviario fra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara-Ravenna).

(video tratto da Twitter)