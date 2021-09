Devastante alluvione in Spagna: auto ed alberi travolti dalla corrente

Una devastante alluvione ha colpito la costa orientale della Spagna: le piogge torrenziali ed i forti venti si sono abbattuti nei dintorni di Madrid e Barcellona. Alcanar è una delle zone più colpite dalle violente perturbazioni: i vigili del fuoco sono attualmente al lavoro per ripulire le strade fangose dalle auto in panne, spazzate via dalla corrente.

