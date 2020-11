Coronavirus, paziente ringrazia il personale sanitario con una serenata di violino | video

Ha trascorso un mese in terapia intensiva l'americano Grover Wilhelmsen. Per ringraziare tutto il personale sanitario che l'ha aiutato in questo momento difficile ha scelto una delle sue bellissime serenate suonate con il violino: durante il periodo di intubamento era privo di parola. "Una piccola luce nel buio della pandemia", ha detto un medico, commosso dal suo gesto.

