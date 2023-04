I cori razzisti della curva Juventus contro Lukaku I video

Finale a nervi tesi tra Juventus e Inter nella semifinale d'andata della Coppa Italia. I nerazzurri hanno pareggiato al 94' con un calcio di rigore di Lukaku poi ammonito ed espulso per aver esultato davanti alla Curva Sud della Juventus.









Il belga si è portato una mano a fare il saluto militare e l'altra con il dito davanti alla bocca come a zittire qualcuno; un modo di esultare già utilizzato con il Belgio dieci giorni fa. Poi ha urlato qualcosa contro i tifosi bianconeri ed è stato ammonito. E' stata la risposta a provocazioni di stampo razzista? Di sicuro un video pubblicato in Rete riprende alcuni tifosi juventini che apostrofano Lukaku in maniera discriminatoria subito dopo il cartellino rosso (video tratto da Twitter)