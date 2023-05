Conte colpito da un No Vax in piazza a Massa | video

Il leader M5S Giuseppe Conte all'arrivo in piazza a Massa per un evento elettorale ha iniziato la consueta stretta di mani tra la folla che si era radunata. Il No Vax, avvicinandosi e fingendo di voler stringere la sua mano, lo ha poi colpito sul volto iniziando a inveire contro le misure di contenimento e protezione introdotte durante l'emergenza pandemica. L'aggressore è stato allontanato dalle forze dell'ordine.