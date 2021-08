Capri, ambulanza usata come taxi: in 7 a bordo più bagagli | video

Grande indignazione per il video postato sui social da un utente che ritrae il mezzo per l'emergenza su cui si accomoderebbe personale medico dell'ospedale Capilupi trasformarsi improvvisamente in un taxi. Con zaini, borsoni e trolley, uno alla volta, i passeggeri si accomodano in ambulanza per raggiungere l'ospedale Capilupi evitando così i mezzi pubblici, con la "complicità" dell'autista dell'ambulanza che gli tiene aperto lo sportello e li aiuta a salire a bordo. L' Asl Napoli 1 ha aperto un'indagine interna.

